İkinci eş alın tavsiyesi veren GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer grevdeki doktorlara çattı

İkinci eş alın tavsiyesi başta olmak üzere pek çok söylemiyle tepkilerin odağına çekerek GATA'daki Başhekim Yardımcılığından alınan Ali Edizer şimdi de grevdeki doktorlara çattı.

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TBMM Genel Kurulu'nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev kararı aldı.

TTB'den yapılan açıklamada grevin 15 Aralık'ta (bugün) yapılacağı belirterek şunlar kaydedildi:

TTB, kararını şu ifadelerle duyurdu: "Şimdi G(ö)REV zamanı 15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV'deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır."

Medeni hukuk ve laikliği hedef alan sözleriyle gündeme gelen, Menzil tarikatının mensubu olduğu belirtilen Ankara Güdül Devlet Hastanesi'nde görevli Ali Edizer'in bu sefer hedefinde sağlık çalışanlarının grevini hedefe koydu.

Edizer kişisel Twitter hesabından fotoğrafıyla birlikte şu paylaşımı yaptı: "Başlarım grevinize! Biz işimizin başında, görevimizdeyiz"

Ne demişti?

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yaparken sosyal medya mesajlarında 'erkeklere 'ikinci eşi' de alın' çağrısı yaptı. "Sorsan 'kadına özgürlük ve uygarlık' kazandırıldı. Resmiyette tekeşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliğidir" mesajını da paylaşan Edizer, 5 Ekim 2020'de görevden alınmıştı.

Edizer, tepkiler üzerine 8 Ekim'de tabiplik mesleğinden uzaklaştırıldı. 9 Mart 2021'de Edizer'in Ankara Güdül Devlet Hastanesi'nde yeniden göreve başladığı ortaya çıkmıştı.