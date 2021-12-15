Habertürk, Fatih Altaylı'nın Nurettin Nebati yazısını kaldırdı! Fatih Altaylı ne dedi?

Habertürk, Fatih Altaylı'nın, "Sevilay Yılman, Hazine Bakanı Nebati ile kayıt dışı yaptığı görüşmeyi yazmış" dediği köşe yazısını kaldırdı. Fatih Altaylı, yazının neden kaldırıldığı sorusuna şu cevabı verdi: "Onu bana değil yayıncıya sorun, bir şey yazdıysam bilerek yazmışımdır..."

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Habertürk'te ilginç bir olay yaşandı. Köşe komşusu Sevilay Yılman'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yaptığı görüşmenin "kayıt dışı" olmasına rağmen yayınlandığını söyleyen HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'nın söz konusu yazısı kaldırıldı.

Köşesindeki yazının kaldırılması ile ilgili olarak Odatv'ye konuşan Fatih Altaylı, "Onu bana değil, yayıncıya sorun. Ben yazmakla mükellefim, yayınlamakla değil. Ben bir şey yazdıysam bilerek yazmışımdır. Yazdığımın dışında bir şey söylemem ben” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin sözlerini, "aslında 'kayıt dışı' olan ama yayınlanan" diye tanımlayan Altaylı, yazısında şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin röportajını okuyunca ne yalan söyleyeyim hoşuma gitti. Alışılmadık derecede hatta fazla açık sözlü, kamplaştırıcı olmayan, partiden çok toplumsal beraberliğe vurgu yapan, samimi bir röportajdı. Sonradan da anladık ki, aslında bu bir röportaj değil, samimi bir sohbet, bir teşekkür telefonu içinde yapılan bir hasbıhal, bir dostane konuşma imiş. Yani aslında yazılmamak kaydıyla yapılmış. Bu durum belirtildiği halde yayınlandıysa bence ayıp edilmiş. 'Güven' talebinde bulunan Bakan’a haksızlık olmuş."