'OHAL'i aklınızdan bile geçirmeyin' deyip uyardı: AK Parti’yi siyasetten tamamen siler!

Prof. Dr. İzzet Özgenç’in 'ekonomik bunalım nedeniyle OHAL ilan edilebilir' tartışması sürüyor. Habertürk yazarı Kemal Öztürk, 'OHAL'i aklınızdan bile geçirmeyin deyip şunları yazdı: "OHAL ilan edilirse, bu AK Parti’nin siyasi tarihinde yapacağı en büyük hata olur..."

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“AK Parti iktidardan gitmemek için her şeyi yapar” diyen bir kesim olduğunu belirten Habertürk yazarı Kemal Öztürk, "Bir zamanlar AK Parti’nin yasama faaliyetlerinde çok önemli görevler üstlenmiş Prof. İzzet Özgenç’in, dün Twitter hesabından yaptığı açıklama, herkes gibi beni de şaşırttı ve ürküttü" dedi.

Prof. Dr. Özgenç: OHAL'e hazırlıklı olun...

Prof. Dr. İzet Özgenç, sosyal medya hesabından, “Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısında süregelen değer kaybı, ‘AĞIR EKONOMİK BUNALIM’ sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OLAĞAN ÜSTÜ HAL ilanına (Anayasa Md. 119) toplum olarak hazırlıklı olmalıyız.” paylaşımı yaptı.

Prof. Özgenç ile Erdoğan bir süredir kopuklar

"OHAL ilanı fısıltı gazetelerinde, kulaktan kulağa dolaşırken, bir zamanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yasama alanında danışmanlık yapmış bir hocanın bu açıklaması doğal olarak kamuoyunun gündemine oturdu" diyen Öztürk, "Kamuoyunda bazıları hocanın hala Cumhurbaşkanı ile yakın çalıştığını zannediyor. Oysa öyle değil. Uzun süredir kopuklar" bilgisini paylaştı. Kemal Öztürk şöyle devam etti:

OHAL AK Parti'nin en büyük hatası olur!

OHAL konusunda şunu söyleyerek yazıyı bitireyim. Prof. İzzet Özgenç, OHAL fikrini birilerinin kafasından geçirdiğini bildiği için mi yazdı bilmiyorum. Ancak dediği gibi Anayasa’da karşılığı var diye, ağır ekonomik bunalım gerekçesiyle OHAL ilan edilirse, bu AK Parti’nin siyasi tarihinde yapacağı en büyük hata olur.

Şu ana kadarki en büyük hatası İstanbul esçimlerini tekrarlatmaktı

Şu ana kadar ki en büyük hatası, İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesine neden olan politikasıydı. OHAL ilanı bundan çok daha öte bir hata olur. AK Parti’yi siyasetten tamamen siler. Hatta sadece AK Parti’nin geleceğini değil, muhafazakar insanların siyasetteki geleceğini etkileyecek bir kırılma noktasına neden olur.

'İktidarda kalmak için her şeyi yaparlar'

Çünkü seçimle gelip, "İktidarda kalmak için her şeyi yaparlar" iddiası, OHAL ilanıyla tüm camianın üzerine yapışır.

Aklından geçiren dahi varsa bunu unutsun!