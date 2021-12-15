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Batman'da düğün arabasına öyle bir şey yazdı ki gören kahkaha attı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Batman'da düğün arabasına öyle bir şey yazdı ki gören kahkaha attı

BATMAN'da yeni evlenen çift, kentte bir türlü tamamlanamayan yol çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla düğün arabasına 'Aşkımız Batman’ın yol çalışması gibi olsun hiç bitmesin' yazısı asması görenleri kahkahaya boğdu.

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Batman’da yol çalışmaları bir türlü tamamlanamazken, kentin çeşitli bölgelerinde sürekli çalışmalar yapılması vatandaşları bıktırdı. Yolların çukurlu olması nedeniyle araçları zarar gören vatandaşlar, sık sık tepkilerini dile getirirken, bu duruma ilginç bir tepki de yeni evlenin çiftten geldi. Kentte, önceki gün düğünleri yapılan G. ve Z. çifti, düğün arabasının arkasına, 'Aşkımız Batman’ın yol çalışmaları gibi olsun hiç bitmesin' yazısı asarak, söz konusu duruma dikkat çekti. Düğünün ardından araçla şehir turu atan çifte, vatandaşlar da korna çalarak, destek verdi.

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