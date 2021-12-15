Fenerbahçe'de forma şansı bulamadı Göztepe devreye girdi

Göztepe, Fenerbahçe’de forma giyemeyen kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralamak için girişimlere başladı.

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Süper Lig'de ilk devrenin bitimine 3 maç kala Göztepe, ara transfer dönemi için harekete geçti. Düşme potasından uzaklaşmak için takviye yapacak olan Göz-Göz, Fenerbahçe'nin yıldızı Burak Kapacak için devreye girdi.

Sezon başında Bursaspor'dan İstanbul ekibine transfer olan ancak lig ve Avrupa'da forma şansı bulamayan 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu kiralık olarak düşünülüyor. Süper Lig'den başka takımların da transfer listesinde yer alan Burak için yönetim temaslara başladı.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile görüşerek Burak Kapacak'ı sezon sonuna kadar kiralık istediği ifade edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da futbolcunun gelişimi için kiralanmasına sıcak baktığı belirtildi.

İki kulüp arasında Burak Kapacak transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Sağ kanatta forma giyen orta saha oyuncusu forvet olarak da görev yapabiliyor. F.Bahçe'de bu sezon ligde 6 maçta yedek soyunan genç yıldız adayı süre alamadı.