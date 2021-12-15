AK Parti oylarında 2 puanlık artış! Sinan Ülgen söyledi Fatih Altaylı nedenini açıkladı

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ülgen'in AK Parti oylarında 2 puanlık artış olduğunu söyledi. Fatih Altaylı, "Bunun en önemli nedeni Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının gündemde olmasıdır." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İttifak onay verirse Cumhurbaşkanı adayı olurum” açıklaması gündeme oturdu.

Adaylığa sıcak bakan Kılıçdaroğlu'nun sözleri yankı uyandırdı. Medya dünyasından ilk değerlendirme daha doğrusu ilk itiraz Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi.

Altaylı'ya göre Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile girilecek seçimde Cumhur İttifakı kazanabilir.

"Nedeni Kılıçdaroğlu'nun adaylığının gündemde olması"

"Kılıçdaroğlu adı AK Parti’ye yarıyor" başlıklı köşesinde değerlendiren Altaylı, "iktidar kanadının ve destekçilerinin Kılıçdaroğlu’nu adaylığa zorlaması boşuna değil" diye yazdı ve nedenini şu ifadelerle açıkladı:

"EDAM Başkanı Sinan Ülgen’in dün açıkladığı bir araştırma ekonomideki bütün kötü gidişata rağmen AK Parti’nin oylarında 2 puanlık bir artışa işaret ediyor.

Benim gördüğüm bir araştırma değil ama EDAM (Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi) ciddi bir kuruluş, Sinan Ülgen de ciddi bir isim. Bu yüzden araştırmanın bir gerçeği yansıttığı kesin.

Ülkenin içinde bulunduğu duruma rağmen, AK Parti’nin oylarında bir artış var ise, bunun en önemli nedeni Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının gündemde olmasıdır.

Nasıl ki, Muharrem İnce’nin görkemli İstanbul mitingi, Erdoğan’ın oylarında bir iki gün içinde ciddi bir sıçramaya neden olacak bir konsolidasyon etkisi yaptıysa, Kılıçdaroğlu adının öne çıkmaya başlaması da öyle..."

Akşener İmamoğlu'nu istiyor

İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermeyeceğini ileri süren Altaylı, adaylıkla ilgili Akşener'in gönlünden Ekrem İmamoğlu geçtiğini yazdı.

"İkinci tura kesinlikle Akşener çıkar"

Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda Akşener'in de aday olacağını iddia eden Altaylı, "Ve böyle bir durumda ikinci tura kesinlikle Meral Akşener çıkar. Bunun için iddiaya bile girebilirim." ifadelerine yer verdi.