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İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı Bakan Koca 27 Kasım haritasını yayınladı

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı Bakan Koca 27 Kasım haritasını yayınladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Kasım 3 Aralık arasındaki haftalık vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanlığının 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.

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Koronavirüs 27 Kasım 3 Aralık haftalık vaka sayıları açıklandı. Bakan Fahrettin Koca Koca sosyal medya hesabından böyle duyurdu: 27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

Sağlık Bakanlığının 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.

En çok artan 10 il

27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane.

472,53 kişi ile ilk sırada Çanakkale yer aldı. Van ise ise 6,35 ile vaka oranı en düşük il oldu. 

27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane.

Kapalı ve kalabalık ortamdan uzak durun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Kış şartlarında hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız" değerlendirmesinde bulundu.

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