Okullarda metaverse dünyasında eğitim başlıyor ODTÜ geliştirdi

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) araştırmacılar, öğrencilerin bir avatarla temsil edildiği ve üç boyutlu “metaverse” dünyasında, derslerin fiziksel gerçekliğe en yakın ortamda yapılabildiği “sanal okul” projesini geliştirdi.

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Doç. Dr. Tuğba Tokel, Facebook, Microsoft, Roblox ve Epic gibi şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırım planıyla gündeme gelen “metaverse” çalışmalarına ilişkin soruları cevapladı. Tokel “Metaverse’yi gerçek hayatın bilgisayar ekranında veya sanal gerçeklik gözlükleriyle simüle edilmiş hâli olarak tarif edebiliriz.

Bu ortamda, kişiler kendilerini üç boyutlu karakterleri, yani avatarlarıyla temsil ediyorlar ve ortamdaki diğer avatarlarla etkileşimde bulunuyorlar.

Çalışmalara 2010’da ODTÜ’nün üç boyutlu sanal kampüsünü kurarak başladık. Üç boyutlu sanal ortamlarda yabancı dil eğitimi de sunacağız. Bu teknolojiyle uzaktan öğrenme süreçlerinde, öğrencilerin yüz yüze olmasa bile arkadaşlarıyla beraber sanal okul ortamına girebilmesine imkân sağlanıyor” dedi.