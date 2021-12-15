Hakkımızı helal etmiyoruz: Ablam okuldan annem otobüsten başörtüsü yüzünden atıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde CHP’li Yaşar Neslihanoğlu, AK Partili Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’a “28 Şubat’ta kaç yaşındaydın” diye sordu. Anne ve ablasına yapılanları anlatan Ayık, CHP’nin helalleşme çıkışına “Hakkımızı helal etmiyoruz!” cevabını verdi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” atağı, 28 Şubat döneminde yaşananları gündeme getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu’nun “28 Şubat süreci deyip duruyorsunuz. Siz o dönem kaç yaşındaydınız? Ne yaşadınız ki sürekli dilinizde? Ne biliyorsunuz?” diye sorduğu AK Partili Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, çok sert cevap verdi. “28 Şubat sürecinde 13 yaşındaydım” diyen Ayık, o günleri şöyle anlattı:

"Ablam okuldan annem otobüsten atıldı"

“Annem otobüslere alınmayıp başörtülü diye otobüsten atıldı. Türkiye dereceli ablam, imam hatip lisesinden, milli güvenlik dersinde başını açmadığı için atıldı. Babamın ticari işletmesi Batı Çalışma Grubu tarafından fişlendi, kapatmak zorunda kaldı. Merve Kavakçı yaşında da olabilirdim. O günü sadece başörtüsü zulmüyle kıyaslayamazsınız. O gün nice insanlar etkilendi o süreçten. Konuyu helalleşme adı altında siz açtınız. Helalleşmeyi dile getiriyorsanız, biz hakkımızı helal etmiyoruz.”

Nur Serter'i milletvekili yaptınız

“28 Şubat’ta CHP iktidar da mı? Yönetimde kim vardı? Askeri bürokrasinin o dönem yapmış olduklarını nasıl olur da CHP’ye yüklersiniz?” diye çıkışan CHP Mamak Belediye Meclis Üyesi Haydar Demir’i ise AK Parti Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Mümin Altınışık susturdu:

“Bu helalleşmede bir samimiyet aramak gerek. CHP, 28 Şubat sürecinde ikna odalarını kurup başörtülüleri tehdit eden Nur Serter’i milletvekili yaptı mı, yapmadı mı? ‘Sen bunu iyi yaptın, kapılardan attın. Biz de seni bu ülkede milletvekili yapıyoruz’ diyen CHP’dir.”