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Manisa'da 11 araç birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü: Trafik kilitlendi

Manisa'da 11 araç birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü: Trafik kilitlendi

MANİSA'nın Kula ilçesinde 1 tır, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobilin karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobiller çarpışmaya başladı. Bir anda savaş alanına dönen kaza bölgesinde, 1 tır, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobil birbirine girdi.



Bazı araçlar kazanın şiddetiyle adeta hurdaya dönerken, kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı Esmanur S. (24) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Trafik yaklaşık 1 saat kapalı kaldı
Öte yandan, kaza sebebi ile İzmir-Ankara D-300 karayolunun İzmir istikametinde trafik yaklaşık 1 saat kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik emniyet güçlerince kontrollü olarak sağlandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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