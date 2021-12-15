ABD'den Uygur Türkleri yasağı! Sincan'dan gelen malların girişi yasaklandı

ABD'de Temsilciler Meclisi Uygur Türklerine uygulanan zulme tepki için Çin'in Sincan bölgesinden gelen mallara yasak getiren tasarıyı onayladı. Tasarı, partiler üstü desteğin olduğu Senato’ya gidecek. Burada da onaylanması durumunda, imza için Başkan Joe Biden’a gönderilecek.

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ABD Temsilciler Meclisi, Çin’in Sincan bölgesinden gelen mallara, eğer şirketler bu malların zorla çalıştırılan kimseler tarafından üretilmediğini kanıtlayamazsa, yasak getiren bir tasarıyı onayladı. Bu tedbir, Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı baskıları cezalandırmayı amaçlıyor.

Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, tasarı sözlü oylama ile kabul edilmeden önce yaptığı açıklamada, “Çin hükümeti tarafından Uygur halkına ve diğer Müslüman azınlıklara karşı işlenen süregelen soykırım, tüm dünyanın vicdanına karşı bir meydan okumadır” dedi.

Tasarı söz konusu onayın ardından, partiler üstü desteğin olduğu Senato’ya gidecek. Burada da onaylanması durumunda, imza için Başkan Joe Biden’a gönderilecek.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı açıklamada, “Yönetim, küresel tedarik zincirinin zorla çalıştırmadan arındırılmasını sağlamaya yönelik bu tasarının uygulamaya koyulması için Kongre ile yakın bir çalışma yürütecek ve aynı zamanda, yarı iletkenler ve temiz enerji dahil ülke içi ve üçüncü taraf temel tedarik zincirleri için de çalışılacak” dedi.

Tasarının Temsilciler Meclisi versiyonun destekçisi Massachusetts Demokrat üyesi Jim McGovern, aynı gün daha önce yaptığı açıklamada, kendisi ve Florida Cumhuriyetçi Senatörü Marco Rubio’nun nihai metin için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.