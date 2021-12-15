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Bağcılar'da kaldırımda göçük oluştu! 2 bina tahliye edildi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bağcılar'da kaldırımda göçük oluştu! 2 bina tahliye edildi

BAĞCILAR'da bir sokaktaki kaldırımda henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı göçüğün meydana geldiği kaldırımda bulunan iki binayı tahliye etti. 

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Bağcılar, Yıldıztepe Mahallesinde dün akşam saat 19.30'da iddiaya göre, 552. Sokaktaki kaldırımda henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçüğün meydana geldiği kaldırımda ve sokakta inceleme yaptı.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, belediye ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı göçüğün meydana geldiği kaldırımda bulunan iki binayı tahliye etti. 

Eyüp Terzi isimli bir mahalle sakini, "Geçen hafta bir arka sokak çöktü, oda büyüklüğünde, Bu hafta da burası çöktü. Yani bir hafta arayla yollar çöktü. Bu bina bu akşam tahliye edildi. Akşam saat 19.30 gibi fark ettiler çöktüğünü. Geçen hafta da sabah 10.00'da oldu. Bunda patlama sesi duyulmadı ama bir anda göçük oldu" dedi.  

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