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DMÖ'den korkutan açıklama: Arktik sıcaklık rekoru kırıldı

DMÖ'den korkutan açıklama: Arktik sıcaklık rekoru kırıldı

RUSYA Federasyonu'na bağlı dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olan Yakutistan Cumhuriyeti'ndeki Verkhoyansk kasabasında 20 Haziran 2020'de 38 derece sıcaklık görüldüğünü ve bunun rekor olduğu açıklandı.

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Dünya Meteoroloji Örgütünün (DMÖ) açıklamasında, "20 Haziran 2020'de Rusya'nın Verkhoyansk kasabasında 38 derece sıcaklık, DMÖ tarafından yeni bir Arktik sıcaklık rekoru olarak kabul edildi" denildi.

Normalde Akdeniz bölgesinde görülebilecek bu sıcaklık değerinin olağanüstü ve uzun süreli bir Sibirya sıcak hava dalgası sırasında meteoroloji gözlem istasyonunda ölçüldüğü ifade edildi.

2020 yazının büyük bir bölümünde Sibirya'da hava sıcaklığının 10 derece ve üzeri ölçüldüğü, bunun da orman yangınlarını tetiklediği aktarıldı.

"İklim değişikliğinin alarm verdiğinin kanıtı"

DMÖ Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, söz konusu rekorun iklim değişikliği konusunda alarm verdiğinin altını çizerek, "Bu yeni rekor, DMÖ Hava ve İklim Aşırılıkları Arşivi'nde rapor edilen ve değişen iklimimiz hakkında alarm veren bir dizi gözlemden biridir" dedi.

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