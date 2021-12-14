BIST 2.142
DOLAR 14,38
EURO 16,26
ALTIN 816,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Balıkesir'de Jandarma Komutanlığı'na yeni tahsis edilen bot, aynı gün yandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de Jandarma Komutanlığı'na yeni tahsis edilen bot, aynı gün yandı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde Jandarma Komutanlığı'na yeni tahsis edilen bot, aynı gün yandı.

Abone ol

Marmara Adası Saraylar mevkisinde Jandarma Komutanlığı’na yeni tahsis edilen, iskeleye demirli botta aynı gün yangın çıktı.

Botu üreten firmanın bilgi verdiği sırada çıkan yangında yükselen dumanlar ilçenin birçok yerinde görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

ÖNCEKİ HABERLER
Dolar karşısında değer kaybetti Afganistan Merkez Bankası harekete geçti
Dolar karşısında değer kaybetti Afganistan Merkez Bankası harekete geçti
Edirne'de Kovid-19 vakalarının arttığı köyde "gönüllü karantina" uygulanıyor
Edirne'de Kovid-19 vakalarının arttığı köyde "gönüllü karantina" uygulanıyor
LC Waikiki'nin sahibi Vahap Küçük'ten zam açıklaması: 27 liraydı 81 lira oldu
LC Waikiki'nin sahibi Vahap Küçük'ten zam açıklaması: 27 liraydı 81 lira oldu
Kemal Kılıçdaroğlu: Kadıköy'ün ve CHP'li belediyelerin ihmal edildiğini biliyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu: Kadıköy'ün ve CHP'li belediyelerin ihmal edildiğini biliyoruz
Yeni ekonomi modelinin mimarı Şefik Çalışkan ilk kez konuştu: Türkiye neyi deniyor?
Yeni ekonomi modelinin mimarı Şefik Çalışkan ilk kez konuştu: Türkiye neyi deniyor?
Fazıl Say Orhan Pamuk'a sahip çıktı: Atatürk düşmanı mı?
Fazıl Say Orhan Pamuk'a sahip çıktı: Atatürk düşmanı mı?
TMO Genel Müdürü Güldal'dan un üretimiyle ilgili açıklama
TMO Genel Müdürü Güldal'dan un üretimiyle ilgili açıklama
AB'den dijital platformlara yasaklar geliyor: Karanlık teknikler deşifre olacak
AB'den dijital platformlara yasaklar geliyor: Karanlık teknikler deşifre olacak
Melih Gökçek zırhlı aracı 4 yıl sonra teslim etti Mansur Yavaş istemişti işte o araç
Melih Gökçek zırhlı aracı 4 yıl sonra teslim etti Mansur Yavaş istemişti işte o araç
İmam İslam'da eşcinsellik yok dedi diye Fransa camiyi kapatıyor!
İmam İslam'da eşcinsellik yok dedi diye Fransa camiyi kapatıyor!