Melih Gökçek zırhlı aracı 4 yıl sonra teslim etti Mansur Yavaş istemişti işte o araç

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan 2017'de istifa eden Melih Gökçek, tartışma konusu olan zırhlı aracı iade etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, aracın teslim edilmesini birçok kez istemişti.

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Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin malı olan zırhlı aracı 2017 yılında istifa etmesine rağmen, belediyeye teslim etmemişi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bunu gündeme getirip, Melih Gökçek'e "Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil" diye seslenmişti.

Melih Gökçek, dün söz konusu zırhlı aracı teslim etme kararı aldığını duyurdu. Gökçek bugün de aracı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etti. Belediye de söz konusu zırhlı aracı kapının girişine çekerek basına gösterdi.