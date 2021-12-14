Evde bakım maaşları 2022 yılında kaç para olacak?

2022 yılına az bir zaman kalan yaklaşık 7 milyon işçinin gözü kulağı 2022 yılı asgari ücret zamında. Asgari ücret zammının netleşmesi ile birlkte 2022 engelli maaşları da artacak. Peki 2022 yılında evde bakım maaşları kaç para olacak, ne kadar zam gelecek?

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2022 yılı asgari ücret zammının netleşmesine günler kala engelli olan, evinde hasta, yaşlı ya da engelli hastalara balan vatandaş 2022 maaşlarına gelecek zammı merak ediyor. 2022 yılında 2022 maaşlarına asgari ücret ile birlikte yeni bir zaman gelecek. Peki 2022 yılında evde bakım maaşları ne olur?

Geçtiğimiz sene Asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiş, böylece evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaşmıştı.

Peki 2022 yılında zam ne kadar olacak?

Tazminat miktarı: Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarını artırırken işçilere ödenen tazminat tavanı da artacak. Böylece çalışanlar daha fazla tazminat alacak.

İş göremezlik ödeneği: Raporlu olanlara ödenen iş göremezlik ödeneğinin de alt sınırı böylece asgari ücretle birlikte artmış olacak.

Tüm çalışanların asgari geçim indirimi: Yaklaşık 25 milyon çalışana ödenen Asgari Geçim İndirimi de Ocak ayı ile birlikte yükselecek.

İşsizlik maaşı: İşsizlik maaşının alt ve üst sınırları brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Alt sınır asgari ücretin yüzde 40'ı üst sınır ise yüzde 80'i oluyor. Zamla birlikte ödenekler de artacak

Genel sağlık sigortası primi: Brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar olan GSS primi zamla birlikte yükselecek