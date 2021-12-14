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Kemal Kılıçdaroğlu asgari ücret teklifini açıkladı dolara endeksledi

Kemal Kılıçdaroğlu asgari ücret teklifini açıkladı dolara endeksledi

Asgari ücret için geçtiğimiz hafta 5 bin lira olması gerektiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü konuşmasında 5 bin 500 lira olması gerektiğini açıkladı.

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'Aile Destekleri Sigortası Tanıtım Toplantısı'na katılan Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretteki beklentilerini yineledi. Kılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklamada asgari ücretin 5 bin 500 TL olması gerektiğini söyledi.

Yakın zamanda ücretin belirleneceğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Adı üstünde asgari ücret, yani en düşük ücret. Bir ailenin geçinmesi için en düşük ücret bu. Bakınız bu yılın başında 2021 yılının Ocak ayında asgari ücret net 2 bin 825 liraydı o günkü dolar kuru 384 dolar.

Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların (5.482,91) karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler. Yani yılbaşındaki hakkını yıl sonunda da teslim etsinler."

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