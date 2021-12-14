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Asgari ücret 4. toplantı tarihi belli mi? Çalışma Bakanlığı Genel Müdürü'nden açıklama

Asgari ücret 4. toplantı tarihi belli mi? Çalışma Bakanlığı Genel Müdürü'nden açıklama

Milyonlarca çalışan, emekli, işsiz asgari ücret son toplantısını bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapılması beklenen dördüncü toplantısı için belirsizlik sürüyor. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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2022 yılı asgari ücret pazarlıkları kapsamında üç toplantı geride kaldı. TİSK, Türk-İş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen toplantılarda henüz bir sonuç çıkmadı.

Milyonlarca kişinin gözü kulağı dördüncü toplantıya çevrildi. Son toplantının dün yapılması bekleniyordu fakat beklenen olmadı. Şimdi herkes 'asgari ücret toplantısı ne zaman?' sorusunu soruyor.

"Halen çalışmamız devam ediyor"

Konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammının görüşüleceği dördüncü toplantı için konuştu. Önder, toplantının tarihine ilişkin, “Bakanlık basın müşavirliği bildirecek. Halen çalışmamız devam ediyor” açıklamasını yaptı.
 

Önder, işçi ve işveren tarafının üzerinde uzlaştığı yüzde 5’lik işçi SGK priminde yapılacak indirim için de “O iki tarafın da önerisiydi zaten. Genel olarak bütün konularda çalışıyoruz” dedi.

Asgari ücrette taraflar ne istiyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar üç toplantı yaptı. Tarafların tavrı netleşti. Türk-İş, 4 bin TL’nin altına imza atmamakta kararlı. Başkan Ergün Atalay, 4 bin TL’nin “kırmızı çizgileri” olduğunu açıkladı. İşveren tarafını temsil eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, “3 bin 500 TL’yi geçtik, daha fazlası için çalışıyoruz” diyerek tavırlarını ortaya koydu.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi 'kulağıma geldi' deyip asgari ücreti açıkladı . Selvi "Ankara’da bazı rakamlar konuşuluyor. Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi. Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim" bilgisini verdi.

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