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Elon Musk yine bir açıklamayla alt üst etti Artık Dogecoin ile alınabilecek

Elon Musk yine bir açıklamayla alt üst etti Artık Dogecoin ile alınabilecek

Dünyanın en zengin kişisi Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yaptığı açıklamayla yine piyasayı alt üst etti. Elon Musk Dogecoin (DOGE) ile Tesla ürünlerinin satın alınabileceğini duyurunca hisseler uçtu.

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Tesla CEO’su Elon Musk, resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada, Dogecoin (DOGE) ile Tesla ürünlerinin alınabileceğini söyledi.

Musk’ın açıklamasının ardından DOGE yüzde 25 artarak, 0.1595’ten 0.1997’ye yükseldi.

Dünyanın en zengin insanı Musk, geçtiğimiz gün Dogecoin ile bir şeyler satın almanın Bitcoin’den daha iyi olduğunu söylemişti.

Musk, geçtiğimiz Ekim ayında da, Bitcoin ve Ethereum ile birlikte Dogecoin’e yatırım yaptığını söylemişti.

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