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İstanbul'da kadını başından vurdu kanlar içinde bıraktı: Meğer defalarca...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da kadını başından vurdu kanlar içinde bıraktı: Meğer defalarca...

İSTANBUL Kadıköy'de bir restoranda oturan kadın, bir şahıs tarafından kurusıkıdan bozma tabanca ile başından vurularak yaralandı. Silahını restoranda bırakarak kaçan saldırgan, polis tarafından yakalandı. Kadının şahıs hakkında daha önce defalarca şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Olay Kadıköy'deki Şemsettin Günaltay Caddesi'ndeki bir restoranda meydana 12 Aralık günü saat 20.30 sıralarında geldi. İddiaya göre restoranın içinde bulunan Tolga Ergen (44), kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabancayla Demet S.'yi (38) başından vurarak yaraladı. Tolga Ergen tabancasını olay yerinde bırakarak kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 'extacy' diye bilinen uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Yaralanan Demet S.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı fakat tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca Demet S.'nin olaydan yaklaşık 1 ay önce şüpheli Tolga Ergen'den “tehdit" suçundan şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüpheli Tolga Ergen'in Demet S.'ye karşı işlediği iddia edilen 3 kez “kasten yaralama" ile “tehdit" ve “hakaret" suçlarından toplamda 5 adet suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.



Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirilen Tolga Ergen burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Tolga Ergen'in “kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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