BIST 2.150
DOLAR 14,32
EURO 16,21
ALTIN 819,85
HABER /  GÜNCEL

Türk Tabipler Birliği çağrı yaptı: Yarın doktora gelmeyin! Grev başlıyor

Türk Tabipler Birliği çağrı yaptı: Yarın doktora gelmeyin! Grev başlıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 15 Aralık Çarşamba günü yapılacak olan grev için "Sizlerden acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak bizlere destek vermenizi talep ediyoruz" ifadeleri ile destek istedi.

Abone ol

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık meslek örgütleriyle aldığı ortak karar ile 15 Aralık Çarşamba günü 81 ilde yapılacak bir günlük greve 'Topluma çağrımız' başlıklı çağrı ile destek istedi. Açıklamada, toplum sağlığının sağlık çalışanlarının sağlığıyla mümkün olabileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Emeğimizin bu denli yok sayıldığı, değersizleştiği bir ortamda çalışamıyoruz. Emeğimiz ile alay edercesine hızla getirilen ve aynı hızla çekilen yasa tasarılarına itirazımız var. Tükenmiş, mesleği değersizleştirilmiş, emeği görmezden gelinen, çalışma şartları sağlıksız olan sağlık emekçilerinden sağlık beklenemez. ‘Taleplerimiz Sizin İçin, Bizim İçin, Hepimiz İçin… Sağlık Mücadelesinde Yan Yanayız!' Toplumun sağlığı ancak sağlık emekçilerinin sağlığıyla mümkün olabilir.

15 Aralık Çarşamba günü G(ö)REVDEYİZ. Her g(ö)rev etkinliğinde olduğu gibi her yaşta acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımına, COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak başvurular geri çevrilmeyecek, poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecektir.

Hastalarımızın sağlığını bizden daha iyi kimse düşünemez. Bugün görevimiz daha iyi bir sağlık sistemi için, haklarımız için. Sizlerden acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak bizlere destek vermenizi talep ediyoruz. Bu eyleme vereceğiniz destek ile sağlıklı bir ülke için umudumuzu büyüteceğiz.”

ÖNCEKİ HABERLER
İlave tediye ödeme tarihleri ne zaman 2022 aralık ayı ödemesi
İlave tediye ödeme tarihleri ne zaman 2022 aralık ayı ödemesi
Yeni ekonomi modelinin mimarı Şefik Çalışkan'dan çarpıcı açıklamalar
Yeni ekonomi modelinin mimarı Şefik Çalışkan'dan çarpıcı açıklamalar
Nureddin Nebati kimdir aslen nereli Nureddin Nebati şirketleri neler?
Nureddin Nebati kimdir aslen nereli Nureddin Nebati şirketleri neler?
Kolestrole iyi geliyor! Karabük'te kilosu 75 TL'ye satılıyor
Kolestrole iyi geliyor! Karabük'te kilosu 75 TL'ye satılıyor
Yerli Malı Haftası şiirleri kısa 1 kıtalık-2 kıtalık yerli malı haftası şiirleri
Yerli Malı Haftası şiirleri kısa 1 kıtalık-2 kıtalık yerli malı haftası şiirleri
Galatasaray'da Fernando Muslera'dan kötü haber
Galatasaray'da Fernando Muslera'dan kötü haber
Türkiye'yi Avrupa'da mahkum ettirdi! Nazlı Ilıcak'a bakın ne kadar tazminat ödenecek
Türkiye'yi Avrupa'da mahkum ettirdi! Nazlı Ilıcak'a bakın ne kadar tazminat ödenecek
Bartın'da köpeğe cinsel saldırıda bulundu! "Üzerine düştüm, iktidarsızım" diye kendini savundu
Bartın'da köpeğe cinsel saldırıda bulundu! "Üzerine düştüm, iktidarsızım" diye kendini savundu
Erdal Özyağcılar kiminle evli eşi Güzin Özyağcılar kaç yaşında?
Erdal Özyağcılar kiminle evli eşi Güzin Özyağcılar kaç yaşında?
Kanada zorla yatılı okula gönderilen yerlilere 31 milyar dolar ödeyecek
Kanada zorla yatılı okula gönderilen yerlilere 31 milyar dolar ödeyecek