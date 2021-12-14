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Galatasaray'da Fernando Muslera'dan kötü haber

Galatasaray'da Fernando Muslera'dan kötü haber

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'dan kötü haber geldi. Yapılan açıklamada Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiği bildirildi.

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Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir."

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