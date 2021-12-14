TPAO Genel Müdürü Bilgin'den Karadeniz gazı açıklaması

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz’deki keşifler ve Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesiyle ilgili bilgiler verdi. Gerçekleştirilen toplantıda Bartın Üniversitesiyle ortak projeler yürütme konusunda mutabakata varıldı.

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Filyos Endüstri Bölgesinde yer alan operasyon merkezinde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz’deki keşifler ve Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesiyle ilgili bilgiler verildi. Bilgin, projenin açık denizde inşa edilecek doğal gaz üretim tesisi, Filyos Endüstri Bölgesinde yer alacak gaz alım ve işleme tesisi ile her ikisini birbirine bağlayacak boru hattından oluştuğunu söyledi.

“2023 yılında ilk faz gaz üretimini karaya ulaştırmayı hedefliyoruz”

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesiyle birlikte deniz tabanına doğal gaz üretim sistemi kurulacağını belirten Bilgin, “Deniz tabanındaki doğal gaz üretim sistemi, Karadeniz’de Filyos kıyısından kuş uçuşu 155 kilometre uzaklıkta olacak. Deniz tabanında yaklaşık 2 bin 200 metre derinlikte ve 2 bin 200 metrekarelik bir alan içinde yaklaşık 40 adet üretim kuyusundan gelen doğal gazın toplanmasını ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şekilde kurulacak. İlk fazda günde yaklaşık 10 milyon metreküp, ikinci fazda günde yaklaşık 40 milyon metreküp doğal gaz miktarına ulaşılması planlanıyor. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte durmadan çalışıyor ve 2023 yılında ilk faz gaz üretimini karaya ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Çıkaracağımız doğal gaz ülkemizin kalkınmasına hizmet edecek”

Bilgin, çıkarılacak doğal gazın Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişimine değer katacağının altını çizerek “Bu keşif, Karadeniz’de şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük doğal gaz keşfidir. Projemizde bugüne kadar çok önemli mesafeler aldık. 8 yılda, 10 yılda yapılabilecek bir projeyi 3 yılda gerçekleştirmeyi yemin etmiş bir ekiple beraber çalışıyoruz. Yılda 4 milyar dolar değer sağlayacak bu projeyi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Çıkaracağımız doğal gaz ülkemizin kalkınmasına hizmet edecek. Bu çalışkan ve necip millet için elimizden gelini yapmaya yemin ettik. Allah’ın izniyle 2023 yılında doğal gazı karaya ulaştıracağız” diye konuştu.

“Bartın Üniversitesiyle yapacağımız çalışmalar projemiz için önemli”

Proje kapsamında Bartın Üniversitesi ile çalışmalar yapmaya devam edeceklerini de kaydeden Bilgin, “Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi ve buraya yapılan çalışmalar neticesinde dünyanın en iyi teknoloji firmaları başta olmak üzere birçok yatırımcıyı bölgeye getiriyoruz. Burası özellikle yüksek katma değerli teknolojinin kullanıldığı ve üretildiği yerler olacak. Bu sürecin içerisinde de Bartın Üniversitesi ve teknoloji şirketleriyle yürüttüğümüz çalışmalar esas oluşturacak. Bartın Üniversitesi ile çok güzel projeler yaptık ve bundan sonra da çok güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Bartın Üniversitesi ile çeşitli projeler yapma ve teknopark kurulmasına yönelik girişimlerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

“Bartın Üniversitesi yaptığı çalışmalarla öne çıkmaktadır”

Bartın Valisi Sinan Güner ise yaptığı konuşmada Filyos Limanının bölgenin ve ülkemizin kalkınmasındaki rolüne değinerek, Bartın Üniversitesinin bilimsel olarak sürece sağlayacağı katkının önemine vurgu yaptı.

Vali Güner, “Filyos Limanında yapılan çalışmalar şehrimiz, bölgemiz ve ülkemizin geleceği için oldukça heyecan vericidir. Burada bir ekonomik değer oluşuyor. Tüm yapılarıyla birlikte gerçekleştirilen yatırımlar büyük bir istihdama da kapı aralamaktadır. Filyos’daki yatırımlar büyük bir ekonomik güçle birlikte bilim ve teknolojiyi de işaret ediyor. Bu noktada Bartın Üniversitesi yaptığı çalışmalarla öne çıkmaktadır. Filyos Vadisi Projesi ve Endüstri Bölgesi alanında ihtisaslaşma başarısı gösteren Bartın Üniversitesinin tüm birikimini ve insan kaynağını bu yönde kullanmaktadır. Bu bölgeye dönük teknopark kurulması konusu da gerçekleştiğinde Bartın Üniversitesinin sürece olan katkıları daha da artacaktır” dedi.

“Filyos Projesi ile bölgemize değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise üniversitenin Filyos Vadisi Projesi odağında “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” alanında ihtisaslaştığını hatırlatarak Türkiye olarak ortaya konulan hedeflere katkılar sunmaya gayret gösterdiklerinin altını çizdi.

Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleriyle bölgesel kalkınma odaklı bir stratejiyle çalışmalar yaptıklarını ifade eden Rektör Uzun, “Üniversite olarak tüm paydaşlarımızla birlikte bölgemize değer katmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürdüğümüz araştırmalar ve paydaş görüşleri neticesinde Yükseköğretim Kurulumuz tarafından ihtisaslaşma alanına alındık ve yetkin akademik kadromuzla oluşturduğumuz yol haritası üzerinden faaliyet gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve açtığımız bölümlerle birlikte ‘Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi’ konusunda stratejimizi adım adım ilerletiyoruz. Yerli ve milli imkânlarımızı en üst seviyeye çıkaracak katma değeri yüksek çalışmalar yapıyoruz. Bu düşüncelerle destekleri için Bartın Valimiz Sinan Güner’e, yakın ilgileri ve sürece dair inancımızı artıran katkıları için TPAO Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz Melih Han Bilgin’e, Bartın Belediye Başkanımız Cemal Akın’a, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan çok değerli temsilcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Bilgilendirme toplantısına Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ersin Aslan, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yb. Safa Söylem, Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr. Said Ceyhan, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlardan yöneticiler ve öğretim elemanları katıldı.