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Lewis Hamilton'dan yarış sırasında manipülasyon iddiası

Lewis Hamilton'dan yarış sırasında manipülasyon iddiası

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğu son etap yarışının ardından kaybeden Mercedes takımının Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın, yarış sırasında manipülasyon yapıldığını söylediği iddia edildi.

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Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Hamilton, hafta sonu düzenlenen Abu Dabi Grand Prix'sinin son turunda Red Bull sürücüsü Max Verstappen tarafından geçilerek şampiyonluğu Hollandalı rakibine kaptırmıştı.

Büyük Britanyalı pilotun, rakibi tarafından geçilmesinin ardından "Bu yarış manipüle edildi dostum." ifadelerinin, canlı yayın yapan F1 radyosu tarafından yayınlanmadığı, sadece Hamilton'un canlı ses kaydını alan kendi kanalında duyulduğu iddia edildi. Formula 1 ise iddialara ilişkin yanıt vermedi.

Yarışın sonlarına doğru yaşanan kaza nedeniyle güvenlik aracı piste girmiş ve F1 araçlarının konvoy halinde yavaşlamasının ardından lider Hamilton ile ikinci Verstappen arasındaki zaman farkı kapanmıştı. Yarışın son turunun koşulabilmesi için protokolün aksine tur bindirilen tüm araçlar yerine yalnızca Hamilton ile Verstappen arasındaki otomobillerin sırasını geri almasına izin verilmişti. Bu fırsatı iyi değerlendiren Verstappen, lastik avantajıyla Hamilton'ı son turda geçerek kariyerinin ilk F1 şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Uluslararası Otomobil Federasyonuna (FIA) yaptığı iki itiraz reddedilen Mercedes, konuyu mahkemeye taşıyabileceğini vurgulamıştı.

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