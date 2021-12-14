BIST 2.141
DOLAR 14,32
EURO 16,22
ALTIN 818,89
HABER /  GÜNCEL

KPSS 2022 ne zaman başvurular ne zaman başlıyor

KPSS 2022 ne zaman başvurular ne zaman başlıyor

ÖSYM binlerce memur adayının beklediği 2022 sınav tarihlerini duyurdu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2022 yılında yapılacak tüm sınavların tarihlerini ilan etti. Peki 2022 yılında memurluk sınavı KPSS ne zaman yapılacak, 2022 KPSS lisans-önlisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

Abone ol

Merakla beklenen 2022 sınav tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2022 yılında yapılacak tüm sınavların tarihlerini açıkladı. Memur olma hayali kuran binlerce vatandaş ise KPSS 2022 ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını araştırıyordu. 2022 yılında EKPSSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos tarihinde yapılacak.

2022 yılı üniversite giriş sınavı YKS, TYT,AYT ve memurluk sınavı KPSS başta olmak üzere diğer sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2022 yılında yapılacak tüm sınavların tarihlerini ilan etti.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından sınav tarihlerini açıkladı.

Buna göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

KPSS kaç soru: Günümüzde kişilerin girdiği sınavlardan biri de, KPSS'dir. KPSS'ye girecek olan tüm bireyler ilk olarak sınavın tüm detaylarını öğrenmek istiyor. Özellikle sınavda kaç sorunun sorulacağı merak edilen bir konudur. KPSS'de tüm adaylara sorulan toplam soru sayısı 120'dir.

KPSS'de kaç soru var:  KPSS'de toplam kaç soru sorulduğu adayların öğrenmek istediği bilgiler arasındadır. KPSS'de adaylara sorulan soruların çeşitleri farklıdır. Tüm konular ele alındığında adaylara KPSS'de sorulan sayısı 120'dir. 120 soru tüm adaylar için geçerlidir.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

KPSS tarihleri

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

ALES Tarihleri

ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım,

Yabancı dil sınavları

YDS/1: 10 Nisan,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,
YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

MSÜ, DGS VE İSG tarihleri

MSÜ:  27 Mart,

DGS:  3 Temmuz,

İSG/1:15 Mayıs,

İSG/2:  11 Aralık,

Sağlık Bakanlığı sınavları

TUS 1. Dönem: 6 Mart,

TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS:  18 Aralık,

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı:  26 Haziran,

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Erbaş: Vatandaşlarımızın arasında çimento olmaya çalışıyoruz
Ali Erbaş: Vatandaşlarımızın arasında çimento olmaya çalışıyoruz
Selva'yı sokak ortasında öldüren şüpheli yakalandı! Ülkesine kaçma hazırlığı yapıyormuş
Selva'yı sokak ortasında öldüren şüpheli yakalandı! Ülkesine kaçma hazırlığı yapıyormuş
MİT'ten Kandil operasyonu: 2 PKK'lı etkisiz
MİT'ten Kandil operasyonu: 2 PKK'lı etkisiz
A101 bugün pek çok ürüne zam yaptı İşte zamlı liste
A101 bugün pek çok ürüne zam yaptı İşte zamlı liste
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel ölü bulundu
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel ölü bulundu
Nasıl sahte profesör olunur? Her şeyi sahte çıkan profesörün itirafları olay
Nasıl sahte profesör olunur? Her şeyi sahte çıkan profesörün itirafları olay
Metaverse ile insanın tüm izleri veriye dönüşecek! Karşı taraf depolayacak
Metaverse ile insanın tüm izleri veriye dönüşecek! Karşı taraf depolayacak
Samsun'da feci kaza! Otomobil refüjdeki ağaca çarptı 2 kişi öldü
Samsun'da feci kaza! Otomobil refüjdeki ağaca çarptı 2 kişi öldü
Kışın vazgeçilmeziydi! Yüzde 160 zam geldi: Talep patlaması oldu
Kışın vazgeçilmeziydi! Yüzde 160 zam geldi: Talep patlaması oldu
Yerli Malı Haftası etkinlikleri panoları 2021 Yerli Malı Haftası ile ilgili şiirler
Yerli Malı Haftası etkinlikleri panoları 2021 Yerli Malı Haftası ile ilgili şiirler