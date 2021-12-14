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Selva'yı sokak ortasında öldüren şüpheli yakalandı! Ülkesine kaçma hazırlığı yapıyormuş

Selva'yı sokak ortasında öldüren şüpheli yakalandı! Ülkesine kaçma hazırlığı yapıyormuş

 ŞANLIURFA'da evlilik teklifini reddeden Suriye uyruklu Selva El Hinedi'yi (22) sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Ayad El Hasan (26), polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Hasan’ın ülkesine kaçma hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.

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Suriye'nin Deyrizor kentinden 9 yıl önce Türkiye’ye gelerek Şanlıurfa'ya yerleşen 1 çocuk annesi Selva El Hinedi, dün sabah tercüman olarak çalıştığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek için evden çıktı. Hinedi, bir süre sonra sokakta kağıt toplayıcılar tarafından sırtından ve göğsünden bıçaklanmış olarak bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hinedi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selva'nın evlilik teklifini kabul etmediği için Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğünü belirledi. Ekipler, Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptığı bilgisine ulaştığı Ayad El Hasan'ı, Hayati Harrani Mahallesi'nde gizlendiği evde düzenlenen operasyonla yakaladı.

'Birkaç kez teklifte bulundum'

Gözaltına alınan şüpheli, polisteki sorgusunda, "Selva'yı seviyordum ve evlenmek istiyordum. Birkaç kez teklifte bulundum ama kabul etmedi. Dün sabah yeniden teklif ettim ama yine kabul etmedi. Bunun üzerine deliye döndüm ve 'benimle evlenmezsen seni öldürürüm' dedim. Yine olumsuz yanıt verince Selva'yı bıçakladım. Amacım sadece onunla evlenmekti, çok pişmanım" dediği belirtildi.

4 yaşındaki çocuğu yalnız kaldı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayad El Hasan, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Bu arada Selva'nın cenazesi ise yakınları tarafından toprağa verildi. Selva'nın 4 yaşındaki çocuğunun ise devlet korumasına alınması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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