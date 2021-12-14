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Erdal Özyağcılar kaç yaşında aslen nereli? Erdal Özyağcılar dini şaman mı?

Erdal Özyağcılar kaç yaşında aslen nereli? Erdal Özyağcılar dini şaman mı?

Birçok sinema filminde ve dizide rol alan usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın hayatı merak konusu oldu. Son olarak Yasak Elma kadrosunda katılan Erdal Özyağcılar şaman olduğunu söyleyerek dikkat çekmişti. Peki Erdal Özyağcılar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Erdal Özyağcılar eşi ve çocukları kimdir?

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Usta oyuncu, birçok dizi ve sinema filminde olduğu kadar tiyatro oyununda da yer alan Erdal Özyağcılar'ın hayatı merak konusu oldu.  Katıldığı bir programda şamanistim diyen Erdal Özyağcılar tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Henüz 9-10 yaşlarındayken yataktan düştüğünü ve gördüğü rüyalar sonunda şamanizme ilgi duyduğunu söyleyen Erdal Özyağcılar kaç yaşında, aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir?

Erdal Özyağcılar şaman mı: Şaman olduğunu söyleyen Erdal Özyağcılar, bunun sebebini yaşadığı anıyla anlattı: “9-10 yaşlarındayken bir bayram günü, ben hızla kendimi tırabzanlardan aşağı attım. Çenemin üstüne düştüm. Komaya girmişim. 2 gün hiç uyanmadım, ateşler içinde yandım. Her akşam yatağımdan balonla yükseliyordum, çatı açılıyordu, gökyüzüne çıkıyordum. Bir yerlere gittim. Hatta o şamanizm kitaplarını okuduğumda ‘Hepsini ben yaşadım bunların’ dedim. O şaman olayı ya böyle bir olaydan sonra ya da ölüme yakınken olurmuş.

Erdal Özyağcılar kimdir: 1966  yılında  “Ölüm  Tarlası filmle  sinemaya  başladı. Kibar  Feyzo,  Çöpçüler Kralı,  Yılanların  Öcü gibi çok  beğenilen  filmlerde oynadı

Son yıllarda daha çok TV çalışmalarına ağırlık veren Erdal Özyağcılar, Bizimkiler, Şehnaz Tango, Beşik Kertmesi, Elveda Rumeli, Yabancı Damat ve Karadağlar gibi dizilerde  başrollerde  oynadı. 

1989­-2002  yılları  arasında 13  yıl  kesintisiz  olarak yayınlanan“Bizimkiler”  adlı dizide  1997  yılına  kadar apartman  sakini  Şükrü Başaran  karakterini canlandırırken;  Ercan Yazgan,  Savaş  Dinçel, Ayşe  Kökçü,  Mehmet Akan,  Uğurtan  Sayıner, Atılay  Uluışık,  Aykut Oray,  Salih  Kalyon, Selçuk  Uluergüven,  Ali Uyandıran,  Rutkay  Aziz, Buket Dereoğlu, Cihat Tamer, Engin Şenkan, Güzin Özipek, Kemal İnci, Meral Çetinkaya, Dursun Ali Sarıoğlu, Hikmet Körmükçü, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Cezmi Baskın, Zihni Göktay, gibi oyuncularla birlikte rol aldı.

2010 yılında Rus yazar Dostoyevski’nin “Karamazov Kardeşler” adlı romanından uyarlanan “Karadağlar” dizisinde eşi Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep ile birlikte yer  aldı. DenizBank'ın  reklamlarında  şovmen  Beyazıt  Öztürk ile  birlikte  oynadı. 

Erdal Özyağcılar, konservatuar öğrencisiyken tanıştığı tiyatro ve sinema sanatçısı Güzin  Özyağcılar ile  1972  yılında  evlendi.  Emrah  (d.1972)  adında  bir  oğlu  ve Zeynep Özyağcılar (d.1985) adında kızı var

Şamanizm nedir:  Şamanizm oldukça eski bir dini inanıştır. İlk Şamanlığın nasıl ortaya çıktığı bilinmez Bununla beraber Şamanlığın içerisinde zaman ile beraber nelerin değiştiği de bilinmez. Bu nedenle ilk Şamanı örnek alarak ibadet ve inancı ayarlamak mümkün değildir. Şamanlık yayıldıkça Şaman olan kişilerin inanç ve ibadetleri değişmeye başlamıştır. Taş Devri öncesi zamandan günümüze kadar gelen bu zaman diliminde ki Şaman grubu ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Şamanlar ibadet ettikleri ve dilek, temenni, ihtiyaç ve istek gibi durumlarını ilettikleri Tanrıya göre gruplandırılırlar. Bu nedenle Şamanlık iki grupta incelenir. Şamanlığın incelendiği gruplar İyi Şamanlar ve Kötü Şamanlardır. Fakat iyi ve kötüden ziyade Ak Şaman ve Kara Şaman kelimeleri ile geçer. Bu iki gruba inanan kişiler, bu grupların inanış ve ibadetleri birbirinden farklıdır. Farklılıkları birkaç grupta incelenir ama en genel tanımı ile Şamanların gruplara ayrılma nedeni inanış biçimleri ve ibadetlerindeki farklılıklardır. 

Erdal Özyağcılar eşi kimdir: 1972'de evlendiği Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar ile 2010 yılında “Karadağlar” dizisinde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra 50'nin üzerinde sinema ve televizyon dizisinde rol aldı ve 60'ın üzerinde filmde seslendirme yaptı. Hâlen oyunculuğa devam etmektedir.

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