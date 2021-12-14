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Meral Akşener 'İflas ederiz sakın' diye tepki yağdırdı! Türkiye OHAL'e mi gidiyor dolarlara el mi konacak?

Meral Akşener 'İflas ederiz sakın' diye tepki yağdırdı! Türkiye OHAL'e mi gidiyor dolarlara el mi konacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamasında OHAL ilan edileceği ve vatandaşların dolarlarına el konabileceği iddialarına tepki göstererek "Türkiye'nin iflas etmesine yol açar. Sakın ha öyle bir el uzatma olmasın" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ekonomi yönetimiyle ilgili konuştu. Akşener "Şimdi dini tariften, Çinli tarife geçtik." diyerek OHAL ilan edileceği haberlerini değerlendirdi. Akşener şunları söyledi:

Sayın Nebati'nin konuşmasını dinlemedim, okudum. O ne derse olur açık açık söylemiş. Çin modeli denildiği zaman Erdoğan'ın nasıl tanımlayacğı problem olur. Sayın Erdoğan faizle ilgili nas dedi. Bu dini bir tarif. Şimdi dini tariften, Çinli tarife geçtik.

Asıl vahim olan bu ekonominin başına geçen arkadaşın "İnşallah, maşallah" üzerinden tarif var. Temenni ederek ekonomiyi canlandırılamaz, yönetemez. Kendi varlığı üzerinden kefalet ortaya koyamaz. Maliye bakanları devlet hazinesiyle ilgili kefalet ortaya koyarlar. Bu konuşmaları ciddiyetsizlik olarak görüyorum. Türkiye bir devlet krizi yaşıyor. Bu devlet krizini getiren ciddiyet krizi yaşanıyor, ciddiyete davet ediyorum. Konuşmalarına dikkat etmelerini öneriyorum.

Türkiye'nin iflasına yol açar, sakın!

Dış güçler sorusuna dışarıdan müdahale olmadığını söyleyen Nebati'nin açıklamaları sorulunca Akşener "Dış güçleri kenara koymuşlar, iki görüş geldi dünden itibaren biri Japon bankasının raporu, ikincisi İzzet Özgenç hocanın yorumu... Özgenç hocamız aynı zamanda hukuk profesörüdür biliyorsunuz. Olağanüstü hal ilan edilebilir diye bir kavram var. Dış güçler bir kenara bırakılmış, iş güçlere gelinmiş. Özgenç hocanın tarifinden bakarsak sermaye kontrolünden başlayarak, vatandaşın dolar hesaplarına kadar bazı adımların atılabileceğine dair endişe yaratır ki bu Türkiye'nin iflas etmesine yol açar. Sakın ha öyle bir el uzatma olmasın" dedi.

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