Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten bomba iddia! 'Ekonomik bunalım sonucu OHAL'e hazır olun!'

AK Parti iktidarı döneminde hazırlanan reform yasalarının mimarlarından ünlü hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, dolardaki artış ve ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle OHAL ilan edilebileceği söyledi.

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Ünlü hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ekonomik krizi gerekçesi ile "OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" ifadelerini kullandı. Özgenç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki süregelen değer kaybı, 'AĞIR EKONOMİK BUNALIM' sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OLAĞANÜSTÜ HÂL ilânına (Any., m. 119), toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir."

İzzet Özgenç kimdir?

İzzet Özgenç 1 Şubat 1960'ta Araklı ilçesi Yeşilköy köyünde doğmuştur. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapmakta iken 2008 yılı başında YÖK başkanvekiliği görevine getirilmiştir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra aynı fakültede Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in asistanlığını yapmıştır. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Yrd. Doç. ve Doçent unvanlarını elde etmiştir.

2001 yılında göreve başladığı Gazi üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2006 yılında Profesör unvanını almıştır. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ceza Hukuku derslerini vermektedir.