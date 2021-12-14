Erdal Şeyda Lafçı arabası markası, kaza yaptı Erdal Şeyda Lafçı öldü haberi geldi

Bir dönem müzik piyasasında fırtınalar estiren müzik grubu Hepsi'nin solisti olan Gülçin Ergül, Balıkesir'de sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile feci bir trafik kazası geçirdi. Kazada Gülçin Ergül ağır yaralanırken. 6 yıldır birlikte olan sevgilisi iş adamı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti. Peki Hepsi grubundaki Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Abone ol

Hepsi Grubu ile birlikte bir dönem fırtınalar estiren, grubun solisti Gülçin Ergül Balıkesir'de sevgilisi iş insanı Erdal Şeyda Lafçı feci bir kaza geçirdi. Paramparça olan arabadan Gülçin Ergül ağır yaralı olarak çıkarken, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti. Bu haberin ardından Gülçin Ergül'ün sevgilisi merak konusu oldu. Peki kimdir Erdal Şeyda Lafçı, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Hepsi Grubu ile yollarını ayırdıktan sonra kendi şarkılarını söylemeye başlayan ve kendi yolunda ilerleyen 36 yaşındaki Gülçin Ergül, 6 yıldır tanıdığı ve arkadaş olduğu Erdal Şeyda Lafçı ile son 2 yıldır aşk yaşamaya başlamıştı. Tekstil sektöründe tanınan bir iş insanı olduğu bilinen Erdal Şeyda Lafçı hakkında merak edilenler...

TIR'ın dorsesine çarptı: Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir- İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Aşk yaşadıklarını duyurmuşlardı: Gülçin Ergül, 6 yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile aşk yaşadığını geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Gülçin Ergül kimdir: 30 Ekim 1985 doğumlu Gülçin Ergül 36 yaşında. Ergül, Atatürk Kültür Merkezi Devlet Opera ve Çocuk Balesi Topluluğuna ve Çocuk Korosuna seçildi.

Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Midas’ın Kulakları, Kral ve Ben, Turandot gibi oyunlarda uzun süre çocuk sanatçı olarak yer aldı. Orta ve lise öğrenimin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde gördü.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünü tamamladı.

Britney Spears, Mariah Carey, Kylie Minogue,Justin Timberlake gibi dünya starları ile uzun yıllar çalıştı ve çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile birçok dans tarzında çalıştı.

Gülçin Ergül'ün müzik alanında birçok ödülü bulunuyor. 2020'de ALFA Awards İspanya'da En İyi Türk Kadın Sanatçı ödülünü, 2021'de Best Of Rumeli Ödülleri'nde En İyi Kadın Sanatçı ödülüne layık görüldü.