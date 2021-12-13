Hadi Özışık: Ekrem İmamoğlu aslında o "ulan"ı Kemal Kılıçdaroğlu'na dedi

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekrem İmamoğlu'nun "ulan" diyerek Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na söylediklerinin perde arkasını araladı... Ekrem İmamoğlu Bakan Karaismailoğlu'na "ulan" derken aslında neden Kemal Kılıçdaroğlu'na dedi? İşte Hadi Özışık'ın Youtube kanalında yaptığı yorumlar...

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Leyla Zana Meclis'te Kürtçe yemin etti ve bedelini çok ağır ödedi...

Bugün de Leyla Zana’ya özenen HDP'liler var…

Kürtçe şovu yapmaya kalkışıyorlar…

Hatta biri kalktı Kürtçe ‘Kürdistan’a özgürlük’ falan de dedi…

Meclis karıştı…

CHP’liler ne yaptı bu durumda?..

HDP’li milletvekiline kalkan oldular…

CHP’li Engin Altay da çıkıp “Yapmayın, etmeyin, bazıları terörle irtibatlı olabilir ama HDP’yi kurumsal olarak bu işin içine katmayın” dedi.

Kime dedi?.. AK Parti ve MHP’lilere…

Aynı Engin Altay bir gün sonra İstanbul’da PKK ve Apo sloganları atılan HDP kongresinde görevliydi…

Engin Altay orada iken o salonda PKK marşları okundu…

Engin Atay ve Engin Altay gibi düşünenler tüm bunları görünce her halde o fikrinden vazgeçmiştir…

SELOCAN OTUR OTURDUĞUN YERDE...

Selo cezaevinden haber salmış Tayyip Erdoğan’a…

Gel miting yarışına girelim demiş…

“Ben iki saatliğine çıkayım, tek bir megafonla Yenikapı’ya gideyim. Ertesi gün sen devletin tüm imkanlarıyla aynı meydana çık. Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın… Var mısın?” demiş…

Bir tek megafonla öyle mi?

Ve iki saat…

Yok öyle Selo…

O iş artık öyle değil…

Sen cezaevine gireli çok oldu, Türkiye’de çok şey değişti Selocan. Diyarbakır anaları senin eski partin HDP’nin kapısından neredeyse üç senedir ayrılmıyor. Sen çıkacan da, eskisi gibi elini kolunu sallayacaksın ve de eline bir megafon alıp konuşacaksın öyle mi…

Bak Selo sana tavsiyem sus ve otur oturduğun yerde…

Zira bu ahali senin ne olduğunu gördü, her şeyi biliyor artık.

Sokağa çıktığın an, seni tükürüğü ile boğmak için sabırsızlanan bu milletten artık hoşgörü bekleme…

İMAMOĞLU 'BAKAN SANA SÖYLÜYORUM, KILIÇDAROĞLU SEN ANLA' DEDİ

İktidar kanadı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu rahat bırakmıyor... İmamoğlu sustukça, iktidar konuşsun diye tahrik edici açıklamalar yapıyor...

Tam da susmuştu, daha doğrusu pısmıştı; Kemal Kılıçdaroğlu’ndan zılgıtı yemiş, artık kenara çekilmişti…

Ama sağolsun Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Meclis’te “İstanbul’u birinin keyfine bırakacak değiliz” deyince…

İmamoğlu kafasını bir kez daha göstermek zorunda kaldı…

Ekrem Bey belli ki pek içerlemiş…

Ulaştırma Bakanı’na değil canım, Kemal Kılıçdaroğlu’na…

O yüzden öfkesine hakim olamadı, “Lan” diyerek başladı sözlerine…

"Lan" kim? Adil Karaismailoğlu’na, yani bu ülkenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na böyle hitap ediyor Ekrem İmamoğlu…

Kılıçdaroğlu canını acıtmış olmalı, yoksa böyle konuşmazdı, saygı dedi mi ilk akla gelen kendisi olur çünkü!

Ya da olurdu; şimdilerde ahaliye sarılan, her türlü eleştiriye saygı gösteren, konuştuğunda ağzından çıkanları kulakları duyan Ekrem İmamoğlu gitmiş, yerine bir başkası gelmiş gibi…

Eyvallah, Eyvallah da…

Bu öfke niye? Bu çıldırmışlık hali niye?

Ulaştırma Bakanı’na "ulan", İçişleri Bakanı’na başka bir muamele…

İşi gücü bırakmış, İstanbul’u konuşacağına, İstanbul’u anlatacığına, ülke siyasetini konuşuyor...

Kemal Kılıçdaroğlu sus demesine rağmen ağzına, diline hakim olamıyor. Neden? Çünkü Meral ablası var arkasında…

Ekrem Bey, galiba ipleri kopardı, “İstemezükçüler”e boyun eğmeyeceğini Kiptaş’ın Tuzla’daki temel atma töreninde bir kez daha gösterdi. Doları konuştu, hastaneyi konuştu, Kanalistanbul’u konuştu, hayat pahalılığını konuştu…

Konuştu da konuştu ama İstanbul’u konuşmadı...

Sosyal medyadaki yorumlar…

Efendim İmamoğlu Sedat Peker gibi konuşmuş! Yok öyle bir şey, Ekrem Bey, cumhurbaşkanı gibi konuşuyor, Kemal Kılıçdaroğlu’na da "ahanda ben buradayım" diyor…

DELİKANLI OLUN ‘BENİ AFFET’ DİYE KAPIMA GELMEYİN!..

Vakti zamanında videolarımın altına yorum yapan herkesi uyardım…

Bak kardeş küfür etme, bak hakaret etme, bak anama küfretme, bak kızıma küfretme, torunuma küfretme, mezardaki babama küfretme diye diye dilimde tüy bitti…

Ve “Eğer küfretmeye devam edeceksen yarın gelip ağlama bana” dedim…

Buna rağmen bazı kendini bilmezler, parmaklarını konuşturmaya, en ağır küfürleri emtmeye devam ettiler, hala da ediyorlar…

Uşşaki tarikatının sapık şeyhi vardı ya…

Aklını o sapığa kiraya verenler etmedik küfür bırakmadılar…

Onlardan biri bugün kapıma geldi, özür diliyor…

Niye?..

Mahkemede sıkışmış çünkü…

Seni ve senin gibileri affedersem Allah da benim belamı versin…