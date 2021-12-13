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Elazığ'ın Maden ilçesinde peş peşe depremler

Elazığ'ın Maden ilçesinde peş peşe depremler

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde peş peşe 3.3 ve 3.6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. Depremlerde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 19.58'da Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi.

Ardından ilçede saat 20.10'da yerin 6.98 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremler hafif hissedilirken herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

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