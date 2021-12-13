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ABD Başkanı Biden'den Putin'e tehdit gibi çağrı geldi

ABD Başkanı Biden'den Putin'e tehdit gibi çağrı geldi

ABD Başkanı Joe Biden'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tehdit gibi çağrı geldi. Biden, Putin'e Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde korkunç bir bedel ödeyeceğini ve yıkıcı ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söylediğini dile getirdi.

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RUSYA ile Ukrayna arasında yıllardır süren kriz her geçen gün büyüyor. Savaş ihtimalinin bulunması ABD Başkanı Joe Biden'in ilgisini bölgeye çevirmesine neden oluyor.

Euronews'in haberine göre; Joe Biden, olası bir Rus işgali durumunda Amerikan kara muharebe birliklerini Ukrayna'ya gönderme olasılığının kesinlikle masada olmadığını söyledi. Bununla birlikte ABD ve NATO'nun savunmalarını güçlendirmek için ittifakın doğu kanadındaki ülkelere daha fazla kuvvet göndermesi gerekeceğinin altını çizdi.

"Yıkıcı sonuçları olur"

Rusya-Ukrayna meselesine değinen Biden, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'ya doğru harekete geçerse bunun ülkesinin ekonomisi için yıkıcı ama gerçekten yıkıcı sonuçlarının olacağını çok açık bir şekilde dile getirdim" dedi.

Daha önce de uyardığını belirtti

Geçen hafta Putin'le iki saatlik bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Biden, Rusya liderine Ukrayna'ya yönelik bir harekat olması halinde Rusya'nın dünyadaki konumunun önemli ölçüde değişeceğini de net bir biçimde söylediğini aktardı.

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