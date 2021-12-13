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Yalova ve Kahramanmaraş'ta sahte içki kabusu! 6 kişi hayatını kaybetti

Yalova ve Kahramanmaraş'ta sahte içki kabusu! 6 kişi hayatını kaybetti

YALOVA ve Kahramanmaraş’ta sahte içki nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Zehirlenen 3 kişinin tedavisi yoğun bakımda sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İki ilde toplam 6 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumları ağır olan 4 kişi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenildi.

İki arkadaş ölü bulundu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde de sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin vatandaşların ihbarı üzerine gittikleri Harmanlar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Ekrem T'nin (56) cansız bedeniyle karşılaştı.

Metil alkolden yaptıkları içki nedeniyle öldükleri iddia edilen Ekrem T. ve Mehmet Y'nin cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sahte içkiden ölümler üzerine geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

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