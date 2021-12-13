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Mehmet Öz, Biden'ın danışmanı Fauci'ye koronavirüs suçlaması

Mehmet Öz, Biden'ın danışmanı Fauci'ye koronavirüs suçlaması

ABD'de siyasete girmeye hazırlanan ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı Fauci ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

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ABD'de "The Dr. Oz Show" programının sunucusu olarak tanınan ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Siyaset arenasına çıkmaya hazırlan Öz salgın konusunda ABD'nin en yetkili ismi olarak gösterilen Anthony Fauci ile ilgili sert ifadeler kullandı.

Halkın ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı Fauci'ye olan inancını ve güvenini kaybettiği belirten Öz şu ifadeleri kullandı;

'Amerikan kamuoyunu ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ni isteyerek veya kasıtsız olarak yanıltmaktan sorumlu tutulması gerektiğini düşünüyorum.'

Öz, Biden'a danışmanlığın dışında 1984'ten beri Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü direktörlüğünü de üstlenen Fauci'nin bu görevden alınması gerektiğinin altını çizdi.

Fauci, Kongre'ye Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde işlev kazanımı araştırmalarını finanse etmediğini söyledikten sonra muhafazakar çevrelerin eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Trump askıya almıştı

NIH daha sonra Fauci'nin verdiği bilgileri düzeltmişti. New York Post'ta yer alan habere göre, 3,1 milyon dolarlık hibe, 2014 ile 2019 arasındaki beş yıllık bir süre için verilmişti.

Aynı habere göre, finansman 2019'da yenilendikten sonra, Nisan 2020'de Trump yönetimi tarafından askıya alındı.

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