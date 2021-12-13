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Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü Halası Güllü Özdoğan vefat etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü Halası Güllü Özdoğan vefat etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan yaşamını yitirdi. Hala Özdağan yarın düzenlenecek cenaze töreninden sonra toprağa verilecek.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halası Güllü Özdoğan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Özdoğan'ın cenaze töreni 14 Aralık Salı günü saat 16'da İstanbul Mustafa Kemal Cemevi'nde düzenlenecek.

Tunceli'de toprağa verilecek

Cenaze töreninin ardından Özdoğan'ın naaşı, Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Turnayolu köyünde toprağa verilecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da halasının vefatı nedeniyle taziyeleri kabul etti.

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