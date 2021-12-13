BIST 2.110
DOLAR 14,25
EURO 16,08
ALTIN 817,86
HABER /  SPOR

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi yapıldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi yapıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Atalanta, Olympiakos ile eşleşti.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonundaki play-off eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen çekiliş sonucu belli oldu.

Aynı ülkeden takımların eşleşemeyeceği kura çekimine, UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2. sırayı alan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8'er kulüp katıldı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Atalanta, Olympiakos ile eşleşti.

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 17, rövanşları ise 24 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak. Eşleşmelerin galipleri son 16 turuna yükselecek.

Galatasaray'ın da katılacağı son 16 turu kura çekimi, 25 Şubat 2022'de gerçekleşecek.

Eşleşmeler şöyle:

Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Atalanta (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)

Leipzig (Almanya) - Real Sociedad (İspanya)

Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya)

Zenit (Rusya) - Real Betis (İspanya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Rangers (İskoçya)

Sheriff (Moldova) - Braga (Portekiz)

Porto (Portekiz)​​ - Lazio (İtalya)

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Satın aldığı aracı ekspertize götürdü gerçeği öğrendi: Bunu eşime de söyleyemem eşimin kardeşine de
Foto Galeri Satın aldığı aracı ekspertize götürdü gerçeği öğrendi: Bunu eşime de söyleyemem eşimin kardeşine de Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de 10 kişiden 8'i 'Erkek kadına nafaka vermeli' diyor
Türkiye'de 10 kişiden 8'i 'Erkek kadına nafaka vermeli' diyor
Bartın'da genç öğretmenden kahreden haber geldi
Bartın'da genç öğretmenden kahreden haber geldi
Lukaşenko: Erdoğan'ın ricası koşulsuz, şartsız yerine getirilir
Lukaşenko: Erdoğan'ın ricası koşulsuz, şartsız yerine getirilir
Kardeşi cinayetten tutuklanan HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'dan açıklama
Kardeşi cinayetten tutuklanan HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'dan açıklama
İzmir Valisi: Omicron varyantı saptanan 5 kişinin yurt dışı bağlantısı yok
İzmir Valisi: Omicron varyantı saptanan 5 kişinin yurt dışı bağlantısı yok
Omicron varyantından ilk ölüm 75 bine kadar can alması bekleniyor!
Omicron varyantından ilk ölüm 75 bine kadar can alması bekleniyor!
Hollanda basınına göre Max Verstappen son 40 yılın en iyi F1 pilotu
Hollanda basınına göre Max Verstappen son 40 yılın en iyi F1 pilotu
1 Ocak 2022 ne zaman hangi gün okullar tatil mi olacak?
1 Ocak 2022 ne zaman hangi gün okullar tatil mi olacak?
Sokak röportajı yapanlara hapis şoku! Mahkeme kararını açıkladı
Sokak röportajı yapanlara hapis şoku! Mahkeme kararını açıkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu