Asgari ücret zammı sonrası uçacak! Eski Merkez Bankası Yardımcısı Tümen'den dikkat çeken uyarı

Doların tarihi zirveyi görmesi üzerine Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen'den çarpıcı açıklamalar geldi. Mayıs 2021 tarihinde göreve atanıp Ekim ayında görevden alınan Tümen enflasyonun asgari ücret zammı sonrası üç haneleri bulacağını söyledi.

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Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen, dolarda tarihi zirvelerin görüldüğü günde, enflasyona ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tümen, devam eden asgari ücret pazarlıklarına işaret ederek "Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil" ifadelerini kullandı.

"Yeni ekonomi programı: sınırsız parasal genişleme ve genişleyici maliye politikası (bütçe destekli fiyat kontrolleri, vergi/ücret teşvikleri) ile enflasyonla mücadele. Tebrikler!



Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil"

Ne olmuştu?

Semih Tümen, 25 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştı. 13 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.