Satın aldığı aracı ekspertize götürdü gerçeği öğrendi: Bunu eşime de söyleyemem eşimin kardeşine de

"Ortamda benim olmam kavgayı engelliyor"

Araçların sorunlarını bilmeyen alıcı ve satıcıların arasında ekspertiz muayenesi sonrasında tartışma çıktığını söyleyen Keleş, "Bence sanayide bir kadının olması şahane bir durum. Çünkü ortamdaki gerginliği, kabalaşmayı ve diğer bütün problemleri kadınlar olarak sünger gibi çekmiş oluyoruz. Bazen dükkanda insanlar gergin ya da sinirli bile olsa, benim olmam kavgayı engelliyor. O yüzden sanayide kadının olması çok önemli. Hele ki ekspertiz gibi detay isteyen bir işlemde kadının gözü ve bakış açısı daha etkili oluyor diye düşünüyorum. Batı Karadeniz bölgesinde de bildiğim kadarıyla benden başka kadın oto ekspertizi yok. Olsa bilirdim, onlarla irtibata geçer görüşürdüm" şeklinde konuştu.