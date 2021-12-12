Satın aldığı aracı ekspertize götürdü gerçeği öğrendi: Bunu eşime de söyleyemem eşimin kardeşine de
Düzce'de 3 yıl önce açtığı oto ekspertiz dükkanı açan Mübin Keleş "Aracı çok iyi bilseniz bile ekspertize gidin" uyarısında bulunarak "Geçtiğimiz günlerde dükkanımıza bir araç getirildi. Beyefendi aracı eşinin kardeşinden almış ve araç ekli çıkmıştı. Alan kişi, 'Ben bunu eşime de söyleyemem, eşimin kardeşine de söyleyemem' diyordu. Keşke aracı almadan önce ekspertize getirseydi. Yaklaşık 50 bin liraya yakın bir zarar kaybı oldu" dedi.
Düzce'de yaşayan 30 yaşındaki Mübin Keleş, yıllarca farklı sektörlerde çalıştıktan sonra sanayide çalışma kararı aldı. 3 yıl önce sanayi sitesine oto ekspertiz dükkanı açan Keleş, bu alanda kendisini geliştirdikten sonra usta oldu. Batı Karadeniz'in tek kadın oto ekspertiz ustası olan Keleş, erkek egemen mesleğini başarıyla sürdürüyor.
Sabah erken saatte işinin başına geçen Keleş, alıcı ve satıcıların getirdiği araçların kontrollerini yaparak, raporunu hazırlıyor. Mesleğini severek yürüten Mübin Keleş, görenleri kendine hayran bırakıyor.
"Ortamda benim olmam kavgayı engelliyor"
Araçların sorunlarını bilmeyen alıcı ve satıcıların arasında ekspertiz muayenesi sonrasında tartışma çıktığını söyleyen Keleş, "Bence sanayide bir kadının olması şahane bir durum. Çünkü ortamdaki gerginliği, kabalaşmayı ve diğer bütün problemleri kadınlar olarak sünger gibi çekmiş oluyoruz. Bazen dükkanda insanlar gergin ya da sinirli bile olsa, benim olmam kavgayı engelliyor. O yüzden sanayide kadının olması çok önemli. Hele ki ekspertiz gibi detay isteyen bir işlemde kadının gözü ve bakış açısı daha etkili oluyor diye düşünüyorum. Batı Karadeniz bölgesinde de bildiğim kadarıyla benden başka kadın oto ekspertizi yok. Olsa bilirdim, onlarla irtibata geçer görüşürdüm" şeklinde konuştu.
"En iyi yapabildiğim iş sanayide olmak"
Ailesinin de otomotiv sektöründe olduğunu, bu yüzden araçlarla ilgilenmeyi sevdiğini söyleyen Keleş, "Ailemiz zaten otomotiv sektöründe faaliyet yürütüyor. Bende bu sektörden farklı bir meslek yapabilir miydim bilmiyorum. Geçmişte daha farklı işlerde çalıştım. Ama en mutlu olduğum, gerçekten en iyi yapabildiğim iş sanayide olmak. Oto ekspertiz sektöründe çalışmak beni çok mutlu ediyor" dedi.