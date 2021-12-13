İslam Memiş'ten bomba iddia! Ekonomi yönetimine yeni isimler mi geliyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ya kahraman olacağım ya da boynu bükük eve döneceğim" dedi. "Kahraman olmak için çalışmayın. Bir tane doğru var, doğruyu savunun" diyerek Bakan Nebati'yi eleştiren altın ve Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ekonomi yönetimine yeni atamalar beklediğini açıkladı.

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"Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Bu model ya tutmazsa?' sorusuna "Ya kahramanı olacağım çocuklarımın. Ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim" karşılığı verdi. Bu sözlere çok sayıda tepki gelirken, altın ve para piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten Bakan Nebati'ye sert cevap geldi. Memiş, ekonomi yönetimine yeni görevlendirmeler yapılacağını ve dışırıdan isimlerin de yönetime alınması beklediğini söyledi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan İslam Memiş, "Kahraman olmak için çalışmayın. Bir tane doğru var, doğruyu savunun" dedikten sonra şu uyarıları yaptı:

- Faiz, siyasete alet edilmemeli.

- Piyasanın ayarlarıyla sık oynamayın.

- Piyasa ile inatlaşmayın.

- Rezervlerin satılması çok yanlış.

- Söyleyen çok ancak dinleyen yok.

- Türkiye bunu hak etmedi.

Ekonomi yönetimine yeni atamalar bekliyorum

Daha sonra bir paylaşım daha yapan İslam Memiş, "Ekonomi yönetiminde 'Yeni Model' adı altında yeni görevlendirmeler bekliyorum. Dışardan katılımlar olabilir" iddiasında bulundu.