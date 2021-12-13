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3 gün önce denize giriliyordu! Antalya için kuvvetli sağanak yağış ve kar uyarısı

3 gün önce denize giriliyordu! Antalya için kuvvetli sağanak yağış ve kar uyarısı

 Meteoroloji, Antalya'nın doğu ilçeleri için kuvvetli sağanak ve kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. 3 gün önce hava sıcaklığının 17, deniz suyunun ise 19 derece olduğu turizm kentinde turistler denizin tadını çıkarmıştı.

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya'nın doğusunda beklenen kuvvetli yağışlarla ilgili vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.  Uyarıda şu ifadelere yer verildi: 

“Bu gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 15 Aralık Çarşamba günü öğle saatlerine kadar 'kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli' (50-85 kg), salı akşam saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinde 'yer yer kuvvetli kar yağışı' şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yarın akşam saatlerinden itibaren özellikle Alacabel Mevkii'nde kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirtti. 

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