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Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş açıklama: Var gücümüzle çalışıyoruz

Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş açıklama: Var gücümüzle çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından cari işlemler hesabıyla ilgili açıklamlar yaptı. Nebati "Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2021 Ekim ayında Cari İşlemler Hesabı, 3.156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi" dedi. Bakan Nebati sosyal medya hesabından şunları söyledi:

-Dış ticaret dengesindeki fazla ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin güçlü etkisi ile 2021 Ekim ayında Cari İşlemler Hesabı, 3.156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi.

-2020 yılında 35.6 milyar dolar olan cari açık da 2021 Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 15.4 milyar dolara geriledi. Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz.

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