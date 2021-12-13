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Samsun'da dezenfektan komaya soktu! Canından oldu

Samsun'da dezenfektan komaya soktu! Canından oldu

SAMSUN açıklarındaki yük gemisinde önce votka, ardından da dezenfektan içtiği iddia edilen 26 yaşındaki Ukraynalı denizci, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Rusya’dan Samsun’a buğday getiren yabancı bandıralı yük gemisinde görevli Ukrayna uyruklu 26 yaşındaki Maksym Stovba’nın 28 Kasım'da, gemi Samsun açıklarındayken önce votka ardından da dezenfektan içtiği iddia edildi. Zehirlenen genç denizci, gemi ile Samsun Limanı’na getirilerek buradan da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Komaya giren Maksym Stovba, tedavi altına alındığı hastanenin yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti.

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