Fatih Altaylı'dan Yeni Şafak yazarına! Ulan beyinsiz! Sen bana para veriyorsun ben sana sövüyorum

Medyada komedyen Hasan Can Kaya kavgası sertleşti. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kendisine "Parasını verdi diye sövdürür mü kendisine Fatih Altaylı, onu anlamadım" diyen Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'a "Ulan beyinsiz, ulan 35 iq ile kendini çeyrek dahi zanneden salak" deyip fena saydırdı: "Bana para veriyorsun ve ben senin yedi sülalene sövüyorum gibi düşün..."

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Komedyan Hasan Can Kaya'nın programıyla ilgili tartışmalar medyada sert kalem kavgalarına neden olmaya başladı. Fatih Altaylı, "Beğenmiyorsan, rahatsız oluyorsan para vermezsin izlemezsin" diye yazdı. Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, "Parasını verdi diye sövdürür mü kendisine Fatih Altaylı, onu anlamadım" diye eleştirdi. Fatih Altaylı'nın bu yazıya cevabı çok ama çok sert oldu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İsmail Kılıçarslan'a "Ulan beyinsiz, ulan 35 iq ile kendini çeyrek dahi zanneden salak. Ne alakası var. Hasan Can millete para verip, sövmüyor. Para alıp sövüyor. Yeni bana para verip bana sövmüyorsun. Ama bana para veriyorsun ve ben senin yedi sülalene sövüyorum gibi düşün." diye yanıt verdi. İşte Fatih Altaylı'nın o yazısı:

35 IQ'lu çeyrek dahiler

Talk show’cu Hasan Can’a yönelik saldırıya “Kardeşim adam paralı bir platformda program yapıyor. Beğenmiyorsan, rahatsız oluyorsan para vermezsin izlemezsin” dedim.

Ama Türk medyasındaki zeka seviyesi düşüklüğünü dikkate almamışım.

Bu zeka düzeyiyle bırakın gazeteci olmayı, yazı yazmayı, günlük hayatlarını nasıl sürdürdüklerine hayret ettiğim bazıları şöyle demiş:

“Madem parasıyla küfür ediliyor. O zaman parasını verelim Altaylı’ya da sövelim.”

'Bana para veriyorsun ve ben senin yedi sülalene sövüyorum...'

Ulan beyinsiz, ulan 35 iq ile kendini çeyrek dahi zanneden salak.

Ne alakası var.

Hasan Can millete para verip, sövmüyor.

Para alıp sövüyor.

Yeni bana para verip bana sövmüyorsun.

Ama bana para veriyorsun ve ben senin yedi sülalene sövüyorum gibi düşün.

Anladın mı!

Yoksa bunu bile anlamayacak kadar mı salaksınız.

Kimi de “Vallahi para vermiyorum ama her yerde karşıma çıkıyor” demiş.

Allah Allah.

Benim hiçbir yerde karşıma çıkmıyor.

Niye acaba?