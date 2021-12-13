BIST 2.104
DOLAR 14,10
EURO 15,92
ALTIN 812,11
HABER /  GÜNCEL

Julian Assange inme geçirdi

Julian Assange inme geçirdi

Julian Assange'ın inme geçirdiği ve sağ gözünde sarkma meydana geldiği, ayrıcı hafıza sorunu yaşadığı belirtildi. 

Abone ol

Wikileaks kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın nişanlısı Stella Moris, bir dönem yayımladığı dosyalarla devletlerin savaş suçlarını gözler önüne seren Avustralyalının Britanya'da tutulduğu Belmarsh Cezaevi'nde geçici İskemik Atak geçirdiğini bildirdi.

Moris, inmeye ABD'ye iade edilmesi ihtimalinin yarattığı stresin neden olduğunu ifade etti. 

İnme sonucunda Assange'ın sağ gözünde sarkma meydana geldiği, ayrıcı hafıza sorunu yaşadığı belirtildi. 

Kendisi de bir avukat olan 38 yaşındaki Boris, "Bu mini inmenin daha büyük bir atağın meydana gelebileceğine işaret etmesinden korkuyorum. Bu savaş uzadıkça hayatta kalamayacağına dair korkularımızı körüklüyor" dedi.

Britanya'da temyiz mahkemesi, geçen hafta ABD'nin Wikileaks kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi kararına yaptığı itirazı kabul etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünyada bilinen ikinci en büyük marka durumundayız
Dünyada bilinen ikinci en büyük marka durumundayız
Bomba gelişme! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ve kamu bankaları genel müdürlerini çağırdı
Bomba gelişme! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ve kamu bankaları genel müdürlerini çağırdı
AÖL sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonucu sorgulama
AÖL sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonucu sorgulama
Ataşehir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü dehşet saçtı: 1 yaralı
Ataşehir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü dehşet saçtı: 1 yaralı
Ali Babacan dolar üzerinden Erdoğan'a yüklendi! Hani dolar seneye 9.30 olacaktı?
Ali Babacan dolar üzerinden Erdoğan'a yüklendi! Hani dolar seneye 9.30 olacaktı?
Meral Akşener: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum
Meral Akşener: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum
İstanbul havalimanı Emniyet Müdürü'ne pavyon önünde kurşun!
İstanbul havalimanı Emniyet Müdürü'ne pavyon önünde kurşun!
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener'den 'Omciron' açıklaması: 3 doz aşı yeterli bağışıklığı sağlıyor
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener'den 'Omciron' açıklaması: 3 doz aşı yeterli bağışıklığı sağlıyor
Yerli malı haftası şiirleri 3. sınıf için 3 kıtalık kısa yerli malı haftası sözleri
Yerli malı haftası şiirleri 3. sınıf için 3 kıtalık kısa yerli malı haftası sözleri
Aşı olma saati antikoru etkiliyor! Harvard'dan çarpıcı araştırma: Hangi saatte aşı olmalı?
Aşı olma saati antikoru etkiliyor! Harvard'dan çarpıcı araştırma: Hangi saatte aşı olmalı?