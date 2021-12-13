Julian Assange inme geçirdi

Julian Assange'ın inme geçirdiği ve sağ gözünde sarkma meydana geldiği, ayrıcı hafıza sorunu yaşadığı belirtildi.

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Wikileaks kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın nişanlısı Stella Moris, bir dönem yayımladığı dosyalarla devletlerin savaş suçlarını gözler önüne seren Avustralyalının Britanya'da tutulduğu Belmarsh Cezaevi'nde geçici İskemik Atak geçirdiğini bildirdi.

Moris, inmeye ABD'ye iade edilmesi ihtimalinin yarattığı stresin neden olduğunu ifade etti.

İnme sonucunda Assange'ın sağ gözünde sarkma meydana geldiği, ayrıcı hafıza sorunu yaşadığı belirtildi.

Kendisi de bir avukat olan 38 yaşındaki Boris, "Bu mini inmenin daha büyük bir atağın meydana gelebileceğine işaret etmesinden korkuyorum. Bu savaş uzadıkça hayatta kalamayacağına dair korkularımızı körüklüyor" dedi.

Britanya'da temyiz mahkemesi, geçen hafta ABD'nin Wikileaks kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi kararına yaptığı itirazı kabul etti.