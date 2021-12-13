İstanbul havalimanı Emniyet Müdürü'ne pavyon önünde kurşun!

STANBUL Emniyet müdürlüğü İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca, İzmir'de uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Saldırı, İzmir'in ünlü pavyonu Broadway isimli işyeri önünde meydana geldi...

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İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca’nın silahlı saldırı sonucunda vurularak yaralandığı öğrenildi. İzmir’de dün gece saat 02.45 saatleri arasında gerçekleşen olayda Ağca, bacağından vuruldu. Olay Basmane semtinde bulunan şehrin ünlü pavyonu Broadway isimli işyeri önünde meydana geldi.

Ağca ile birlikte yanında bulunan Selahattin Vural da vurularak yaralandı. Yaralı emniyet müdürü ve Vural’ın Alsancak Devlet Hastanesinde tedavisi ise sürüyor. Emniyetin olayın ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara başladığı belirtildi.

Cenazeye gitmişti

Öte yandan dün İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi Sebahat Aktaş’ın İzmir’de cenazesi vardı. Aktaş'ın cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılmıştı.

Olayın cenazenin kaldırıldığı akşam yaşanması dikkat çekti. Hüseyin Ağca daha önce Zafer Aktaş’ın il emniyet müdürü olduğu dönemde Adana Emniyetinde görev alıyordu. Zafer Aktaş’ın İstanbul Emniyet Müdürü olmasının ardından Hüseyin Ağca da İstanbul Havalimanı Müdürlüğü’ne atanmıştı.