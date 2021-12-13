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Şanlıurfa'daki olay! Selva evlilik teklifini kabul etmeyince öldürülmüş

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Şanlıurfa'daki olay! Selva evlilik teklifini kabul etmeyince öldürülmüş

ŞANLIURFA’da, sokak ortasında bıçaklanmış olarak cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Selva El Hinedi’nin (22) evlilik teklifini kabul etmediği Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğü, şüphelinin de kaçtığı ortaya çıktı

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü soruşturmada Selva El Hinedi’nin sabah saatlerinde çalıştığı hastaneye giderken bıçaklı saldırıya uğradığını tespit etti.

Ekipler, yaptığı incelemede eşi ölen ve 4 yaşındaki kızıyla birlikte yaşadığı tespit edilen Selva El Hinedi'nin evlilik teklifini kabul etmediği Suriye uyruklu Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğünü saptadı.

Her yerde aranıyor

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını devam ettiriyor.

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