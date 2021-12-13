Eski Ayasofya imamı asgari ücret için rakam verdi! Mehmet Boynukalın: Havaic-i asliye'ye uygun

Ayasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalın'dan asgari ücrete ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Asgari ücretin en az 4000 TL olması gerektiğini belirten Boynukalın, bu rakam ve üstünün 'havaic-i asliye'ye uygun olduğunu söyledi.

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Asgari ücret çalışmalarında son viraja girildi. Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı 4. toplantısı sonrası netleşecek. Günlerdir merakla beklenen asgari ücret rakamı için Ayasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.



Boynukalın asgari ücret rakamına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Asgari ücrete ilişkin rakam veren Boynukalın, "Asgari ücretin 4000 tl veya üzeri olması temennimiz ve duamız. Çalışan insanımızın asli/temel ihtiyaçlarını (fıkıh diliyle "havaic-i asliye"sini) karşılayacak bir miktarın asgari ücret olması hedeflenmelidir. Çalışan, üreten, hak ve hukuka riayet eden bir toplum olmamız duasıyla." ifadelerini kullandı.







"Yapmayın hocam 4000 nedir"

Boynukalın'ın tweetine takipçileri "Ekmek kaç lira olsun?", "hocam mesele asgari ücretin 4k olması değil. 4k şubat gibi zaten pul olacak önemli olan piyasayı düzene sokmak.. asgari ücret artışı çözüm değil.", "Yapmayın hocam 4000 nedir. Biraz vicdan lütfen", "4 bin geçen senenin 1500 enflasyon market kira haberiniz varmı hocam ?", "İmama bak imama.. 4 bin TL ile geçin ondan sonra insanlara gecinmesini söyle." yorumlarını yaptı.