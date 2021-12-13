Nedim Şener Ekrem İmamoğlu'na 'ateşle oynuyorsunuz' dedi isimleri tek tek yazdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde PKK'lı personel iddialarına ilişkin İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı." dedi. Açıklamaya tepki gösteren yazar Nedim Şener, "mesele “adli sicil kaydının” olup olmaması değil, bu kişilerin terör örgütü faaliyetlerine katılmış olmaları, kimilerinin de gözaltına alınmış olmasıdır." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde PKK'lıların çalıştığı iddiası konuşulmaya devam ediyor. İBB'nin iştiraki olan Personel Yönetim Şirketi'nin PKK'lılar tarafından ele geçirildiği iddia ediliyor.

Konuya ilişkin medyada çıkan haberlere ilişkin İBB Sözcüsü Murat Ongun, “‘İBB’de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var’ dendi. Havuz medyası bugün sayıyı 7’ye indirdi. İncelemede 3’ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı” açıklamasını yaptı.

İBB'deki iddiaları Hürriyet'teki "Ateşle oynuyorsunuz" başlıklı yazısında kaleme alan Nedim Şener, "Ekrem İmamoğlu ve ekibi ateşle oynadığının farkında mı acaba?" diye sordu.

"Emniyet’in elinde bu hukuki ve istihbarı bilginin bulunmasıdır"

"Terör örgütlerinin belediyeyi mekân tutmasına göz yumması herkes için çok tehlikeli" ifadelerine yer veren Şener, "Çünkü, mesele “adli sicil kaydının” olup olmaması değil, bu kişilerin terör örgütü faaliyetlerine katılmış olmaları, kimilerinin de gözaltına alınmış olmasıdır. Adliye ve Emniyet’in elinde bu hukuki ve istihbarı bilginin bulunmasıdır." diye yazdı.

Basında fotoğraflarıyla isimlerinin yayınlandığını hatırlatan Şener, o kişileri isimleriyle birlikte geçmişteki eylemlerini ve yöneltilen suçlamaları paylaştı:

Ömer Keleş: 2013’de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek üzere dağ kadrosuna katıldı. 2017’de güvenlik güçlerince yakalandı. Örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldı.

Mustafa Kılıç: 2013’de PKK/KCK içerisinde faaliyet göstermek üzere dağ kadrosuna katıldı. Örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldığı tespit edildi.

Nurettin Kaya: KCK/TM içerisindeki faaliyetlerinden dolayı “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında bulunan yakalama kararına istinaden 14 Temmuz 2012’de yakalanıp tutuklandı.

Osman Bozan: 2015’te HDP ve DBP il binası önünde düzenlenen ve “Önderliğin Özgürlüğü Özgürlüğümüzdür” şeklinde Özgür Kadın Kongresi (KJA) ibareli pankart ile teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafı bulunan dövizlerin taşındığı eyleme katıldı.

Emrullah Ataman: 2015 yılının başında Irak’ta faaliyet göstermek üzere Ağrı Dağı’ndan PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı belirlendi.

Hüdeydan Ece: İBB iştirakı Boğaziçi Konut Hizmet Yönetimi İşletim ve Ticaret A.Ş.’de çalışıyor, kimlik bilgileri, 26 Ocak 2001’de Gercüş’te yapılan arazi arama-tarama sırasında örgüt sığınağında bulundu.

Serbun Yurtsever: İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş’de ev cihazları teknikeri olarak çalışıyor, 2014’ün başında Irak’ta faaliyet göstermek üzere PKK/KCK’nın kırsal alanına katıldığı tespit edildi. Ayrıca örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldığı tespit edildi.

Melikşah Kaya: İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş.’de çalışanı, PKK’nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve örgütsel faaliyetlerden dolayı 2 defa gözaltına alındı.

Eyüp Çelik: İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği San. Tic. A.Ş’de çalışan Eyyüp Çelik’in, kırsal alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettiği ve “terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 31 Temmuz 2017 ve 13 Şubat 2019 tarihleri arasında cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

Sevtap Ayman: İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş’de büro işçisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma 26 Kasım’da gözaltına alındı. Ayman hakkında PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu yönünde beyan ve teşhis bulunduğu öğrenildi.

Veysi Altuntaş: PKK/KCK terör örgütünün sözde “siyasal alan” yapılanmasına üst düzey yönetici yetiştirmek maksadıyla “siyaset akademileri” adı altında örgütsel eğitimlere katıldığı ve 10 Ocak 2018’de gözaltına alındığı belirlendi.

Turan Akkaya: PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer aldı, ayrıca terör örgütü propagandası yapmak ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlarından 3 kez adli işlem görmüş.

Bunlardan birisi bile doğru olsa durum vahimdir. Hele bu durumda tedbir almak yerine savunuyorlarsa, asıl vahameti daha sonra göreceğiz demektir.