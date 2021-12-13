Alman Deutsche Bank'tan çarpıcı tahmin Merkez Bankası zorunda kalacak!

Deutsche Bank, TCMB'nin kurdaki dalgalanmalar ve enflasyon gibi nedenlerle 2022'nin ilk çeyreğinde politika faizini yüzde 25'e çıkarmak zorunda kalabileceği yönünde tahminde bulundu.

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Almanya merkezli Deutsche Bank yayınladığı bir araştırma raporunda, piyasa koşullarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı (TCMB) 2022 yılının ilk çeyreğinde faiz oranlarını 1000 baz puan artırmaya zorlayacağını belirtti.

Aralık ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık indirimbekleyen banka, önümüzdeki üç para politikası toplantısında agresif bir faiz indirimi beklemediklerini söyledi.

Kurum, dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyon nedeniyle TCMB’nin 2022’nin ilk çeyreğinde politika faizini yüzde 25’e çıkarmak zorunda kalabileceği yönünde tahminde bulundu.

Enflasyon ve büyüme

Banka raporunda enflasyon ve büyüme tahminlerine de yer verdi. Enflasyonun 2021 sonunda sonunda yüzde 25 olacağı yönünde tahminde bulunan Deutsche Bank ekonomistleri, 2022’nin ilk yarısında enflasyonun yüzde 30’a kadar çıkacağını belirtti.

Deutsche Bank ayrıca, kur geçirgenliğinin etkisinin enflasyona yansıyacağını ve asgari fiyat artışıyla birlikte enflasyonun Mayıs 2022’de yüzde 35 seviyelerine ulaşabileceğini belirtti.

2021’de Türkiye ekonomisinin yüzde 10,1 büyümesini beklediğini belirten banka, Türk lirasındaki oynaklığın tüketiciler ve iş ortamı için belirsizliği artıracağını ve bunun ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağını söyledi. Bankanın 2022 büyüme tahmini ise yüzde 3,5 oldu.